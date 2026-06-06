Dalla Spagna in Sicilia con oltre 13 chili di cocaina

La Polizia ha intercettato e arrestato tre uomini di 21, 23 e 37 anni, tutti di Lentini, in provincia di Catania, per trasporto di stupefacenti. I tre viaggiavano in automobile con 12 panetti di cocaina, per oltre 13 chilogrammi, acquistata a Barcellona e nascosta negli sportelli posteriori del veicolo. Il mezzo è stato pedinato dalla Calabria fino agli imbarcaderi di Messina. Dopo la perquisizione, i tre sono stati trasferiti in carcere. Poi il Tribunale, a termine dell’udienza di convalida, ha disposto il carcere per uno di loro, mentre gli altri due sono stati sottoposti a obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e di dimora.
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