Dalla Sicilia a Melbourne: l’agrigentino Salvatore Toscano porta i sapori di casa in Australia

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Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Agrigento e le esperienze nel settore orafo e della ristorazione, Salvatore Toscano realizza il suo sogno con “Arancini Café”

AGRIGENTO – Dalla sua Agrigento a Melbourne, dall’arte alla cucina, senza mai dimenticare le proprie radici. È la storia di Salvatore Toscano, agrigentino che da diversi anni vive in Australia e che oggi ha deciso di trasformare una delle sue grandi passioni in una nuova avventura imprenditoriale.

Una storia fatta di scelte, sacrifici e tanta voglia di mettersi in gioco. Salvatore ha conseguito la laurea all’Accademia di Belle Arti di Agrigento, nel campo della scultura, e successivamente ha maturato importanti esperienze professionali nel settore orafo e della gioielleria.

Una volta trasferitosi in Australia, ha però scoperto e coltivato sempre più la passione per la cucina. Prima l’esperienza come pizzaiolo, poi quella come chef, fino ad arrivare alla decisione di aprire un’attività tutta sua.

Dopo diversi anni trascorsi in Australia e dopo aver ottenuto la cittadinanza australiana, Salvatore ha inaugurato insieme al collega e amico Sam il suo primo locale: “Arancini Café”, a Newton, in Australia.

Un nome che è già un manifesto dell’identità del locale. L’obiettivo è infatti portare dall’altra parte del mondo i profumi, i sapori e le tradizioni della Sicilia e di Agrigento, proponendo specialità come gli immancabili arancini, i cannoli e tante altre prelibatezze della tradizione siciliana.

Per Salvatore non si tratta soltanto di un’attività commerciale, ma anche di un modo per mantenere vivo il legame con la propria terra. A migliaia di chilometri dalla Sicilia, attraverso i suoi piatti, riesce infatti a raccontare una parte della cultura e delle tradizioni con cui è cresciuto.

La sua esperienza rappresenta anche un esempio di come passioni apparentemente diverse possano incontrarsi: l’arte studiata ad Agrigento, l’esperienza nel mondo della gioielleria e la cucina sono diventate tasselli di un percorso che lo ha portato oggi a realizzare il sogno di avere un locale proprio.

“Arancini Café” diventa così un piccolo punto di riferimento per chi vuole assaporare un pezzo di Sicilia in Australia, ma anche un motivo di orgoglio per la comunità agrigentina, che può vedere ancora una volta le proprie tradizioni viaggiare oltre i confini nazionali.

L’attività può essere seguita anche attraverso i social di Arancini Café, dove vengono pubblicate le specialità, le iniziative e le novità del locale.

Da Agrigento a Melbourne, dunque, il viaggio di Salvatore Toscano continua. E questa volta lo fa portando con sé il gusto, i profumi e il cuore della sua Sicilia.