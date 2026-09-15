Dalla Regione quasi 62 milioni di euro per le produzioni biologiche

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L’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino annuncia lo stanziamento di 61,7 milioni di euro per 8.560 aziende agricole siciliane impegnate nella produzione biologica. La Regione ha autorizzato gli anticipi relativi al 2026 nell’ambito della Pac, la Politica agricola comune, con l’erogazione dell’85 per cento del contributo spettante e il saldo previsto entro il 31 dicembre. Sommando le risorse ai 37 milioni già destinati alla produzione integrata e alle indennità compensative, aumentano a quasi 100 milioni gli aiuti agroambientali posti a pagamento in pochi giorni. Sammartino vanta un’accelerazione rispetto agli anni precedenti. I contributi compensano maggiori costi e minori ricavi delle aziende che adottano metodi biologici. L’Agea curerà verifiche e pagamenti, mentre le pratiche escluse dai controlli automatizzati saranno riesaminate dagli uffici regionali.