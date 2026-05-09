Dalla Regione quasi 12 milioni per l’assistenza agli studenti disabili delle scuole superiori

La Regione Siciliana ha stanziato oltre 11,8 milioni di euro per potenziare i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione destinati agli studenti con disabilità fisiche o sensoriali delle scuole superiori dell’Isola, attraverso risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità relative all’annualità 2025. I fondi, erogati dall’assessorato regionale alle Politiche sociali alle Province, serviranno a garantire continuità e rafforzamento dei servizi specialistici a supporto degli alunni e delle loro famiglie. L’assessore regionale Nuccia Albano ha definito il provvedimento un intervento concreto per assicurare il diritto allo studio e la piena inclusione scolastica, sottolineando come il finanziamento consentirà agli enti locali di programmare meglio i servizi per gli 8.803 studenti assistiti.
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