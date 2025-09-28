Dal Ministero delle Infrastrutture 93 milioni di euro per le strade provinciali siciliane

Condividi

Otto milioni assegnati per la manutenzione delle strade in provincia di Agrigento

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato complessivamente 93.658.956 euro per la regione Sicilia, destinati a interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali provinciali. Questi fondi, inseriti in una strategia nazionale che distribuisce oltre un miliardo di euro su tutto il territorio italiano, dal nord al sud, rispondono alle reali esigenze di ammodernamento della rete gestita dalle province siciliane.

L’iniziativa mira a migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture su cui si muove gran parte del traffico locale. Le risorse sono state suddivise tra le province siciliane nel seguente modo: Palermo guida la classifica con oltre 17 milioni di euro, seguita da Messina con quasi 17 milioni e Catania con oltre 16 milioni. Seguono Agrigento con 8 milioni, Siracusa circa 9 milioni, Trapani 8,6 milioni, Caltanissetta 6,2 milioni, Ragusa 5,7 milioni ed Enna con 5,5 milioni circa.