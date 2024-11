Dal governo nazionale 45 milioni per Lampedusa, on. Giusi Savarino: “Da Giorgia Meloni impegno mantenuto”

Condividi

Visualizzazioni 73

«Non avevamo dubbi e i fatti lo confermano: Giorgia Meloni sta mantenendo in pieno l’impegno assunto nei confronti di Lampedusa. Nessun governo nazionale, infatti, aveva mai dimostrato così tanta e concreta attenzione nei confronti di questa generosa comunità messa a dura prova dall’emergenza migranti, che in questi mesi ha già ottenuto un evidente miglioramento della gestione del fenomeno migratorio. Un sostegno ingente e meritato per un’isola simbolo di accoglienza e soccorso».

Lo afferma Giusi Savarino (Fratelli d’Italia) commentando il via libera dal Cipess a risorse finanziarie per 45 milioni di euro da destinare a Lampedusa e aggiungendo: «Si tratta dell’ennesimo intervento del governo Meloni in aiuto a questa splendida terra di frontiera. A questo va aggiunto il sostegno attento del governo Schifani e così Lampedusa potrà guardare al futuro con ritrovata serenità e speranza».