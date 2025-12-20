Da Villaseta a Palermo”: 37 istanze di rinvio a giudizio

Condividi

Visualizzazioni 180

La Procura di Palermo ha depositato istanza di rinvio a giudizio a carico di 37 imputati nell’ambito della maxi operazione antimafia dei Carabinieri e della Procura di Palermo dell’11 febbraio scorso, quando sono stati destinatari di un ordine di arresto, e adesso dell’avviso di conclusione delle indagini, anche tre presunti esponenti di spicco del clan di Agrigento Villaseta, già arrestati il precedente 17 dicembre. Si tratta di Pietro Capraro, 39 anni, ritenuto il capo della famiglia mafiosa di Villaseta, Gaetano Licata, 41 anni, indicato come il braccio destro di Capraro, e Gabriele Minio, 36 anni. Avrebbero intrattenuto costanti rapporti e interlocuzioni con esponenti del mandamento mafioso palermitano di San Lorenzo attualmente capeggiato dai fratelli Serio, luogotenenti del boss Salvatore Lo Piccolo. Prima udienza il 9 gennaio innanzi al giudice per le udienze preliminari Carmen Salustro.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)