Da Lampedusa in Albania

La nave Cassiopea della Marina militare all’ancoraggio a Lampedusa. Migranti in trasferimento nei Centri di rimpatrio in Albania. Si profilano altre polemiche.

La nave Cassiopea della Marina militare è all’ancoraggio a Lampedusa. E sarà diretta, con a bordo migranti, verso l’Albania, negli appositi Centri d’accoglienza e rimpatrio non avendo i requisiti dell’asilo politico. A meno che, come è stato nei precedenti due casi, a ottobre e a novembre, non intervenga la magistratura a bloccare il trattenimento dei migranti, alimentando il vivace scontro politico, e con la magistratura, sulla sicurezza o non sicurezza delle nazioni di provenienza dei migranti, e quindi sulla loro protezione. Adesso però ad occuparsi di tali valutazioni non saranno più i magistrati della sezione immigrazione dei Tribunali di primo grado ma quelli della Corte d’appello, come prevede la nuova norma approvata dal governo l’11 gennaio. Peraltro la Cassazione ha sancito che la valutazione sulla sicurezza o meno del Paese di provenienza spetta, in generale, all’organo politico, in particolare al ministro degli Esteri, anche se il magistrato può sindacarla.