Da Galciana a San Pietro: con EgoGreen nasce la canzone dedicata a Papa Leone XIV

Il Presidente Marcello Giavarini, da sempre sensibile a iniziative culturali e sociali, ha voluto patrocinare il progetto come segno concreto di vicinanza alla comunità e ai valori universali che uniscono le persone.

Dopo il successo di “A Papa Francesco”, Galciana torna a farsi sentire con un nuovo progetto musicale: “A Papa Leone XIV”, scritto da Salvatore Sessa, con la musica di Franco Poggiali e la voce di Rebecca Cinquina. Un brano che trasmette messaggi di amore, pace e speranza, in linea con le parole pronunciate dal Santo Padre al suo primo affaccio dal balcone di San Pietro.

La canzone, registrata negli studi ArteStudio53 con la collaborazione di Giulia Rossi e arricchita da un videoclip, è stata realizzata anche grazie al sostegno di EgoGreen.

Con questo gesto, EgoGreen conferma che la sostenibilità non riguarda soltanto l’energia e l’ambiente, ma anche il sostegno alla cultura, ai progetti locali e a quei messaggi che sanno parlare al cuore delle comunità.