Da domani tornano le piogge

Dopo la burrascata di due notti addietro adesso c’è da tenere sott’occhio quei sistemi temporaleschi presenti nel mar Ionio.

Questi, stavolta, non si muoveranno verso nord, ma verso ovest, avvicinandosi al settore orientale della Sicilia inizialmente, chissà forse spingendosi fin verso i settori centrali.

Domani mattina si vedrà meglio la situazione attraverso le immagini del satellite. Comunque sono previste altre piogge tra domani e martedì che verranno valutate meglio nelle prossime ore.

La bassa pressione sta iniziando a muoversi verso la Tunisia, eccola nella possibile posizione domani in tarda mattinata. Proprio per questo motivo, in Sicilia il tempo tornerà a peggiorare di nuovo