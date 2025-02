Da domani la corsa al bonus povertà

Condividi

Visualizzazioni 96

A decorrere da domani, martedì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare le istanze per ottenere il bonus povertà in Sicilia. E all’Irfis, l’agenzia finanziaria della Regione, prevedono una valanga di richieste per ottenere la misura di sostegno, una tantum e da non restituire, a favore delle famiglie più povere. Il contributo varia in base al punteggio, quindi sarà stilata una graduatoria: 5.000 euro per chi supera i 30 punti, 3.500 euro tra 21 e 30 punti, 2.500 euro fino a 20 punti. Sarà decisivo il reddito certificato col modello Isee: 5 mila euro a chi ha un reddito compreso fra 0 e 1.500 euro. Poi, all’aumentare del reddito, il contributo sarà ridotto a 3.500 fino a 2.500 euro.