Da domani e fino al 25 luglio disinfestazione in tutta la città. Ecco orari, quartieri e raccomandazioni

Dalle 00:00 alle 06:00 secondo il calendario ufficiale:
21 luglio quindi da questa notte: Cannatello, San Leone, Villaggio Peruzzo;
22 luglio: Villaggio Mosè, Villaggio La Loggia, Zingarello;
23 luglio: Fontanelle, San Michele, San Giusippuzzu, Montaperto, Giardina Gallotti;
24 luglio: Agrigento Bassa e Agrigento Centro;
25 luglio: Villaseta e Monserrato.
Tenere finestre chiuse, ritirare panni, ciotole e cibo per animali dalle 23:30 alle 06:30.
In caso di maltempo l’intervento sarà rinviato.
N.B. Questa notizia ce l’ha comunicata il consigliere comunale Marcello Fattori (che ringraziamo), non il sindaco, amministrazione comunale o assessore al ramo, in quanto dal giorno del loro insediamento non hanno mai ritenuto opportuno inviare comunicati (anche così importanti) alla nostra redazione.