Da Caracas a Favara: il DJ che porta Agrigento nel mondo Sound System Control, Ibiza e la Sicilia come seconda patria artistica

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FAVARA (AGRIGENTO) 2026 – Dalla scena elettronica di Caracas, Venezuela, dove era già un nome conosciuto, fino ai club underground d’Europa con la Sicilia come seconda patria: il percorso di DJGeorgePalmerMusic rappresenta oggi una delle storie artistiche più interessanti del territorio agrigentino.

Musicista autodidatta fin dall’età di 13 anni, l’artista ha costruito il proprio linguaggio sonoro attraverso passione, sperimentazione e cultura rave, sviluppando nel tempo uno stile personale che oggi lo porta sui dancefloor internazionali.

Trasferitosi nel 2018 con la sua famiglia a Favara, ha dato vita a una nuova fase della sua carriera, continuando a esibirsi tra Favara, Agrigento, Palermo, Catania, Berlino, Amsterdam, Malta e America Latina, portando con sé un’identità sonora che unisce energia latina, cultura rave e influenze europee.

Il nuovo capitolo si intitola “Sound System Control”, una release Neo Hard Acid Techno a 150 BPM, già disponibile sulle principali piattaforme streaming e accompagnata da un videoclip ufficiale su YouTube in stile fumetto action.

Nel videoclip, Njay & Palmer sono i protagonisti e gli eroi della storia, impegnati in una missione simbolica per salvare gli amanti della musica elettronica, trasformando il concept visivo in una narrazione cinematografica tra rave culture, energia underground e immaginario futuristico.

Il singolo è pubblicato sotto ℗ 2026 Spitfire Music, etichetta di Blanco y Negro Music di Barcellona, confermando il profilo internazionale del progetto.

Il momento professionale dell’artista continua con una nuova tappa già in agenda: appena rientrato da ADE Amsterdam e Malta, il prossimo evento è previsto a Ibiza, una delle capitali mondiali della musica elettronica, ulteriore conferma di una crescita che parte da Favara e arriva nei principali circuiti del clubbing globale.

Oltre alla musica, DJGeorgePalmerMusic continua a sviluppare anche il proprio universo creativo attraverso The DJs Closet, linea di abbigliamento streetwear e rave lifestyle, con una collezione attiva che include anche la linea Sound System Control. ()

Il progetto è supportato da Head Music Studios (Torino), agenzia di promozione e comunicazione che segue lo sviluppo mediatico e internazionale dell’artista.

Dal punto di vista sonoro, si distingue per una forte versatilità artistica, con set che spaziano dall’Hard Underground alla Tech House, adattandosi in modo naturale all’atmosfera, al pubblico e allo stile del locale, mantenendo sempre una forte identità rave.

“Sono nato artisticamente a Caracas, ma la Sicilia mi ha dato una nuova dimensione internazionale. Ogni set fuori dall’isola porta con sé un pezzo di questa terra.”

La sua storia racconta oggi come Favara e Agrigento possano diventare piattaforme di rilancio internazionale, trasformando talento, integrazione e territorio in una narrazione culturale moderna che arriva fino a Ibiza, Berlino e Amsterdam.

🎬 Video ufficiale

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@djgeorgepalmermusic

🎧 Streaming

DJGeorgePalmerMusic

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👕 Fashion

The DJs Closet

https://the-djs-closet.printify.me/

📣 Press & Promotion

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IG: @headmusicstudios

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Email: djgeorgepalmermusic@gmail.com