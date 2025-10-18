 Da Agrigento agli USA: a Marco Savatteri il premio Eccellenza Italiana 2025. I complimenti del sindaco Miccichè

Condividi

“Apprendiamo con grande gioia che il nostro Marco Savatteri, regista agrigentino e responsabile e coordinatore delle produzioni culturali innovative del Teatro Pirandello di Agrigento, artista dal talento straordinario, eclettico e visionario, capace di unire creatività e profonda umiltà, porta a casa un nuovo e prestigioso riconoscimento.

Da oltre 10 giorni Marco si trova negli Stati Uniti: prima tappa New Jersey, dove ha rinnovato un gemellaggio culturale con la Montclair State University, dopo il successo dell’estate 2025, in cui tre studenti americani sono stati ospitati in Sicilia per lavorare nelle produzioni Savatteri.

Marco ha tenuto presso l’Università americana un workshop di 3 giorni sul teatro, nell’ambito di un progetto ideato dalla Prof.ssa Teresa Fiore (docente agrigentina presso la Montclair University).

Nel 2026 altri studenti torneranno in Sicilia per recitare nelle opere immersive di Savatteri Produzioni.

Seconda tappa New York.

Il 14 ottobre Marco è stato ospite al Premio Caruso 2025 presso il museo dell’emigrazione italiana; insieme a due Artisti della Compagnia, Toti Maria Geraci e Giulia Marciante, il regista ha portato un estratto di Camicette bianche, l’opera teatrale ispirata dal libro di Ester Rizzo.

Proprio per quest’opera, ieri 17 ottobre, a Washington DC, gli è stato conferito il premio “Eccellenza Italiana 2025 – International Press Club” con la motivazione:

“Premio a Marco Savatteri per la scrittura e regia dell’opera teatrale

Camicette bianche, ispirata dal libro di Ester Rizzo, co-prodotta dal teatro Pirandello, che racconta il viaggio dei primi migranti italiani in America. Un’opera corale che riporta alla memoria vite passate, e diventa monito per il presente.

Uno spettacolo di alto valore storico- artistico e culturale, un modello originale di teatro virtuoso, con messaggi e contenuti da esportare nel mondo ma che permette a tanti giovani e a tanti artisti professionisti di scommettere, credere e di lavorare nell’arte, restando in Sicilia”.

Il premio, giunto alla dodicesima edizione, è stato consegnato da Mr. Richard Benedetto, giornalista di UsaToday e Corrispondente Stampa per 50 anni della Casa Bianca.

Dopo anni di esperienza e formazione fuori dall’Isola, Marco ha scelto di tornare nella sua amata Agrigento. Qui ha dato vita a una realtà culturale straordinaria: ha fondato la Savatteri Produzioni, trasmettendo ai giovani del territorio passione, disciplina e bellezza. La compagnia, composta da talenti locali e professionisti provenienti anche da fuori regione che hanno scelto di trasferirsi ad Agrigento, porta nel mondo l’anima della Sicilia, la sua poetica e la sua identità.

La Savatteri Produzioni è nota anche per “Il Risveglio degli Dei”, la suggestiva pièce teatrale all’alba nella Valle dei Templi, promossa dal Parco Archeologico e paesaggistico Valle dei Templi, celebrata anche dalla stampa internazionale come uno degli spettacoli più emozionanti del Mediterraneo.

Colgo l’occasione per ricordare gli appuntamenti con “Scopri il Teatro”, le visite teatralizzate a cura di Marco Savatteri e della Savatteri Produzioni, che sono già tornate ad animare il Teatro Pirandello di Agrigento: il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 23 ottobre.

Complimenti e grazie, caro Marco, eterno sognatore con piedi ben saldi a terra, che continua a dare luce alla nostra storia e a valorizzare il nome di Agrigento nel mondo.

Per aspera ad astra”

Così il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, in seguito al conferimento, a Washington D.C., del premio “Eccellenza Italiana 2025 – International Press Club” al regista agrigentino Marco Savatteri per l’opera teatrale Camicette bianche, co-prodotta dal Teatro Pirandello di Agrigento.