Cyberbullismo e violenza online, la Polizia Postale entra nelle scuole: al via “Una Vita da Social – Action Week”

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La prevenzione parte dai giovani e passa anche dalla conoscenza dei rischi della rete. È questo l’obiettivo di “Una Vita da Social – Action Week”, l’iniziativa straordinaria promossa dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Postale nell’ambito della XIV edizione della campagna educativa itinerante “Una Vita da Social”.

Il progetto, avviato il 28 settembre a Roma, nasce anche alla luce dei recenti episodi di violenza che hanno visto coinvolti minorenni e punta a rafforzare l’attività di prevenzione su tutto il territorio nazionale.

Ad Agrigento saranno gli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale a incontrare gli studenti nelle scuole e nei principali luoghi di aggregazione giovanile. L’obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi e aprire con loro un confronto diretto sui pericoli legati all’utilizzo distorto dei social network e delle piattaforme digitali.

Al centro degli incontri ci saranno temi sempre più attuali e delicati: bullismo e cyberbullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini e video intimi, prevaricazioni e altre forme di violenza che possono consumarsi attraverso la rete.

Gli operatori spiegheranno inoltre ai ragazzi come riconoscere i rischi e come affrontare le nuove minacce legate alla continua evoluzione tecnologica, fornendo indicazioni concrete per utilizzare smartphone, social e piattaforme online in maniera più sicura e consapevole. “Una Vita da Social” continuerà anche nei prossimi mesi con l’obiettivo di portare il messaggio della sicurezza digitale a migliaia di giovani.

Una campagna che punta soprattutto sul dialogo: educare oggi significa costruire cittadini più consapevoli domani, capaci di utilizzare la rete non come uno spazio senza regole, ma come un luogo nel quale diritti, rispetto e responsabilità devono valere esattamente come nella vita reale.