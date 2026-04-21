“Cultura gratis” il 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre

Condividi

Visualizzazioni 141

Si rinnova anche per il 2026 l’iniziativa delle giornate di ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione siciliana. In occasione di tre ricorrenze simboliche – il 25 aprile per la Festa della Liberazione, il 2 giugno per la Festa della Repubblica, e il 4 novembre per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate – sarà garantito l’accesso libero ai musei regionali e ai parchi archeologici, offrendo ai cittadini e ai visitatori l’opportunità di riscoprire il patrimonio culturale dell’isola. Ovviamente è compreso anche il territorio agrigentino. L’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, afferma: “Le ricorrenze nazionali rappresentano momenti di riflessione condivisa sul nostro percorso collettivo. E in queste giornate, aprire gratuitamente i luoghi della cultura significa mettere in relazione la memoria civica con il patrimonio che la custodisce e la racconta”.