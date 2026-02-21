Cultura come copertura: l’inchiesta che scuote la politica siciliana

Condividi

Dietro la vetrina scintillante di festival, concerti e iniziative culturali, secondo la Procura si muoveva un sistema ben rodato di gestione opaca dei fondi pubblici. Un meccanismo che, se confermato nei prossimi passaggi giudiziari, avrebbe trasformato eventi nati per valorizzare il territorio in strumenti di profitto privato.

Al centro dell’indagine figurano il deputato regionale Michele Mancuso e il commercialista nisseno Lorenzo Tricoli, oggi agli arresti domiciliari insieme ad altri soggetti coinvolti. Gli investigatori contestano un presunto sistema di drenaggio di risorse regionali destinate alla promozione culturale.

Il primo filone riguarda un finanziamento di 98 mila euro destinato alla manifestazione “Settembre Nisseno”. Secondo l’ipotesi accusatoria, solo una parte limitata delle somme sarebbe stata effettivamente impiegata per l’organizzazione degli eventi.

Il resto, sempre secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato assorbito attraverso fatturazioni gonfiate, documentazione contabile irregolare e costi sovrastimati. Concerti presentati come grandi appuntamenti avrebbero avuto, nella realtà, dimensioni molto più ridotte rispetto a quanto rendicontato.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Caltanissetta e dallo Sco di Roma, si è sviluppata con intercettazioni ambientali, telefoniche e servizi di osservazione. Le telecamere installate nelle auto avrebbero ripreso incontri e presunti passaggi di denaro.

In particolare, gli investigatori avrebbero documentato tre consegne in contanti per un totale di 12 mila euro, somme che — secondo l’accusa — sarebbero state destinate al deputato regionale e formalmente giustificate con causali ritenute fittizie.

Gli incontri sarebbero avvenuti in zone appartate, con particolare attenzione a evitare testimoni. Le conversazioni intercettate mostrerebbero cautela nei movimenti e nei contatti.

L’aspetto più delicato dell’inchiesta riguarda il possibile tentativo di estendere il presunto schema a Agrigento, designata Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

Secondo gli atti, gli indagati avrebbero discusso dell’ingresso nel circuito organizzativo legato all’evento, considerato un’opportunità economica ben più consistente rispetto ai finanziamenti locali. Le intercettazioni riporterebbero riferimenti a modalità operative già sperimentate: rendicontazioni alterate, doppie fatturazioni e gestione disinvolta delle spese.

Se il progetto fosse andato in porto, sostengono gli inquirenti, il rischio sarebbe stato quello di compromettere un’iniziativa di rilievo nazionale, con un impatto significativo sull’immagine del territorio.

Il giudice per le indagini preliminari Santi Bologna ha ritenuto gravi gli indizi raccolti, sottolineando come intercettazioni e pedinamenti delineino un quadro accusatorio consistente. L’assenza dell’arresto in flagranza sarebbe stata motivata da esigenze investigative.

Nel corso degli interrogatori, gli indagati hanno respinto le accuse, ma il giudice ha giudicato le loro spiegazioni non convincenti alla luce del materiale probatorio acquisito.