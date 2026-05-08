Cuffaro chiede il patteggiamento: proposta pena a tre anni, decisione il 15 maggio

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L’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro ha avanzato richiesta di patteggiamento nell’ambito del procedimento giudiziario che lo vede imputato con accuse di corruzione e traffico di influenze. L’istanza è stata presentata dai suoi legali durante l’udienza preliminare davanti al gup Ermelinda Marfia. Cuffaro oggi non era presente in aula

Il pubblico ministero Claudio Camilleri ha espresso parere favorevole alla richiesta formulata dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto. Sarà adesso il giudice dell’udienza preliminare a decidere se accogliere l’accordo tra accusa e difesa. La pronuncia è attesa per il prossimo 15 maggio.

Nel documento depositato in tribunale, i legali dell’ex governatore siciliano hanno proposto una pena pari a tre anni di reclusione. È stata inoltre avanzata la richiesta di sostituire la parte residua della condanna con lavori presso la struttura “Casa del Sorriso”.

Nel corso dell’udienza la difesa ha anche comunicato la disponibilità a versare un risarcimento di 7.500 euro all’ospedale Villa Sofia e altri 7.500 euro all’Asp di Siracusa.

Il patteggiamento è un rito alternativo previsto dal codice di procedura penale che consente all’imputato di concordare la pena con la Procura ottenendo una riduzione fino a un terzo ed evitando il processo ordinario.