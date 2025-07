Don Rugolo dimesso dallo stato clericale dopo la condanna

Condividi

Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato a 3 anni di carcere in Appello per violenza sessuale a danno di minori, è stato dimesso dallo stato clericale. Della commissione speciale che ha deciso non è stato parte nessun siciliano per evitare contaminazioni con la diocesi: infatti, il vescovo Rosario Gisana, insieme al vicario giudiziale, attuale parroco del duomo di Enna, Vincenzo Murgano, sono imputati per falsa testimonianza dopo il processo a Rugolo. La commissione avrebbe concluso per la colpevolezza di Rugolo in relazione agli episodi che riguardano altre due vittime del sacerdote, anche loro minori all’epoca.