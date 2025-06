Violenta rissa a Racalmuto, denunciato un egiziano

Condividi

Visualizzazioni 135

A Racalmuto per cause ignote si è scatenata una violenta rissa tra extracomunitari, tra le piazze Crispi e Umberto primo. Un carabiniere libero dal servizio è prontamente intervenuto per sedare lo scontro, scongiurando gravi conseguenze. Tra il fuggi fuggi, il militare ha rincorso e acciuffato uno degli esagitati più fuori controllo di sé. E’ stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento. Si tratta di un egiziano di 22 anni.