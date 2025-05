“Crollo via Atenea”: sopralluogo Asp

Condividi

Proseguono le indagini nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Agrigento, di cui è titolare il sostituto Annalisa Failla, avviata a seguito del disastroso crollo, lo scorso 13 maggio, di un muro all’interno del cortile dell’ex ospedale in via Atenea oggetto di lavori di ristrutturazione per renderlo sede universitaria. Sul posto, accompagnati dai Vigili del fuoco, hanno compiuto un sopralluogo i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Si intende accertare se siano state rispettate tutte le normative sulla sicurezza del lavoro e riscontrare eventuali responsabilità di tecnici, progettisti e titolari dell’impresa appaltatrice.