Crollo in via Atenea ad Agrigento: la Procura avvia un’inchiesta

La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta a seguito del crollo di una porzione di muro all’interno del cortile dell’ex ospedale civile in via Atenea adesso destinato a sede universitaria. I lavori in corso di ristrutturazione dell’immobile, come annunciato poche settimane addietro dal rettore di Palermo, Massimo Midiri, sarebbero stati conclusi entro l’estate.

Ad aggiudicarsi l’appalto da oltre 4 milioni di euro nell’aprile del 2021 è stato il consorzio R.T. Ares/ Consorzio stabile Energos di Martina Franca in provincia di Taranto. Le indagini sono condotte in primis dai Carabinieri, già in sopralluogo sul posto subito dopo il cedimento. Si ipotizza che nel cortile si sia troppo scavato in profondità per depositare delle cisterne d’acqua, a pregiudizio della stabilità soprastante. Oppure che un’infiltrazione d’acqua abbia progressivamente compromesso la staticità del muro.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)