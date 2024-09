Crollata una parte di scogliera a Lampedusa

Condividi

A Lampedusa una parte della scogliera di Ponente è crollata all’improvviso, riversando in mare un’enorme quantità di detriti di terra e massi. Non vi sono feriti. Nessuna imbarcazione ha transitato in zona nello stesso istante del cedimento. Apprensione e preoccupazione. Il sindaco, Filippo Mannino, afferma: “Sono in corso verifiche da parte della Guardia costiera. Siamo in costante contatto con gli organi tecnici preposti”.