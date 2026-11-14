Crolla il pavimento del balcone: donna di 32 anni precipita da cinque metri, è grave

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Grave incidente domestico in via Nazionale. La donna, sposata e madre di due figli, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove si trova ricoverata in codice rosso.

Momenti di paura nella tarda mattinata a Canicattì, dove una donna di 32 anni è precipitata dal balcone della propria abitazione dopo il cedimento improvviso della pavimentazione. La lastra di marmo avrebbe improvvisamente ceduto mentre la donna si trovava affacciata, facendola precipitare sulla strada da un’altezza di circa cinque metri.

Immediato l’intervento dei soccorritori. La trentaduenne è stata trovata cosciente, ma le condizioni sono apparse subito serie a causa dei traumi riportati nell’impatto. Dopo le prime cure sul posto, è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stata ricoverata in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale per effettuare gli accertamenti e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Presente anche il sindaco Vincenzo Corbo.

Adesso bisognerà chiarire le cause del cedimento e verificare le condizioni strutturali del balcone.