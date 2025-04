Criticità ingresso Valle dei Templi, Mucci (SGS) scrive al Prefetto: “Necessita un tavolo con tutti gli attori”

Condividi

Visualizzazioni 85

“Verba volant, scripta manent”. Questo antico proverbio, che trae origine da un discorso di Caio Tito al senato romano, se le parole facilmente si dimenticano, gli scritti possono sempre formare documenti incontrovertibili. D’altro canto, se si vuole stabilire qualcosa, è meglio mettere “nero su bianco” e quindi agendo con i fatti, piuttosto che ricorrere ad accordi verbali facilmente contestabili a posteriori. I gravi fatti accaduti all’ingresso della Valle non possono essere dimenticati, gettati alle spalle dichiara Aldo Mucci del direttivo regionale SGS scuola. Ed ancora: “Agrigento non ne esce bene, e con lei tutti noi” per questo ho chiesto gentilmente a S.E. il Prefetto dott. Salvatore Caccamo di intervenire, istituendo un tavolo prefettizio con tutti gli attori, al fine di risolvere in breve tempo le criticità emerse. Lo dobbiamo ai tanti turisti andati via sconcertati, agli studenti tornati a casa, con un ricordo non certo “istruttivo”, alla Città di Agrigento Capitale della Cultura” – conclude Mucci.