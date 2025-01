“Critiche contro Agrigento”: l’intervento di Carmelo Cantone

Condividi

L’assessore comunale di Agrigento, Carmelo Cantone, interviene a fronte delle ricorrenti critiche e polemiche, amplificate anche dai media nazionali, coincise in occasione dell’avvento dell’anno della città come “Capitale italiana della Cultura”. E afferma: Agrigento è un gioiello che ci ostiniamo a graffiare. Mi chiedo ogni giorno: perché? Perché sembriamo avere quasi una rabbia nel mettere in evidenza le nostre criticità, amplificandole e offrendole in pasto al giudizio nazionale? Agrigento non è perfetta, lo sappiamo, ma quale città lo è? Eppure, invece di valorizzare ciò che di meraviglioso abbiamo – dalla nostra storia millenaria alla bellezza dei nostri paesaggi – ci comportiamo come se fossimo in competizione per dimostrare di essere i peggiori. E’ giusto che le nostre difficoltà siano affrontate, ma farne uno spettacolo, amplificarle come se fossero un unicum, non fa altro che danneggiarci. Ogni volta che mostriamo una carenza o un disservizio come se fosse un marchio di vergogna unico al mondo, stiamo ignorando il fatto che problemi simili esistono ovunque, in ogni città, in ogni regione. Agrigento è stata riconosciuta Capitale Italiana della Cultura, un titolo che rappresenta un orgoglio e una responsabilità. Perché allora non ci uniamo per valorizzarla, per difenderla, per lavorare insieme? Continuare a evidenziarne le ombre non ci rende cittadini migliori, ci rende complici di un’immagine distorta. E’ ora di invertire la rotta: parliamo delle cose che funzionano, di ciò che ci rende unici, di ciò che amiamo di questa città. Perché se non siamo noi i primi a rispettare e promuovere Agrigento, chi lo farà?” – conclude Carmelo Cantone.