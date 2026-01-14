“Crisi Università Agrigento”: l’intervento della Diocesi

Condividi

Visualizzazioni 205

La Diocesi agrigentina, tramite i suoi uffici e consigli dirigenti, interviene a fronte della crisi che attualmente attanaglia il Consorzio universitario di Agrigento. E afferma: “La politica non può continuare a utilizzare il Consorzio universitario come terreno di scontro o come strumento di regolamento di conti tra fazioni. Questo atteggiamento irresponsabile sta producendo danni evidenti e rischia di privare il territorio di una infrastruttura immateriale strategica, costruita negli anni con l’impegno delle istituzioni e della comunità locale. Occorre superare le contrapposizioni che hanno portato all’attuale crisi e ripristinare la piena operatività del Consorzio attraverso una gestione amministrativa e finanziaria responsabile, trasparente e orientata alla continuità delle attività didattiche. Serve un atto di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il futuro dell’università e il diritto allo studio dei giovani non possono essere ostaggio di logiche politiche miopi. Sarebbe paradossale che, al termine dell’anno in cui Agrigento è stata capitale italiana della cultura, si registrasse il fallimento di un’esperienza vitale per la crescita del territorio”.