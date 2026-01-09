Crisi idrica: un nuovo invaso al confine con la provincia di Agrigento

Nel territorio di Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo, al confine con la provincia di Agrigento, sorgerà un nuovo invaso artificiale progettato per trattenere le acque del fiume Verdura e destinarle all’intero comprensorio agricolo circostante. L’opera, che mira a contrastare la siccità e supportare le aziende agricole locali, ha già superato la prima fase di valutazione territoriale, commissionata dal dipartimento Acqua e rifiuti della Regione siciliana. Adesso si procederà con la fase di fattibilità tecnica e la definizione dei costi. Il primo studio ha riguardato le valutazioni idrologiche e idrauliche necessarie per determinare la capacità del nuovo serbatoio.
