Crisi idrica: ristori anche alle imprese artigiane e commerciali

Condividi

Visualizzazioni 91

Crisi idrica: le associazioni di categoria delle imprese artigiane e commerciali rivendicano misure per sostenere i costi di approvvigionamento idrico. Un ristorante anche fino a 200 euro al giorno.

La crisi idrica ha danneggiato e danneggia gravemente anche le imprese artigiane e commerciali. Ecco perché le associazioni di categoria siciliane CNA, Confartigianato, Casartigiani, CLAAI, Confcommercio e Confesercenti rivendicano di estendere i ristori anche a tale settore, e hanno sollecitato un incontro urgente al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo. In alcune zone il servizio idrico è stato ridotto fino al 50%, costringendo le imprese a soluzioni alternative molto costose. Ad esempio, un ristorante paga fino a 200 euro al giorno per rifornirsi di acqua tramite autobotti, aumentando i costi di gestione in maniera insostenibile. Oltre i ristoranti sono maggiormente colpiti bar e pasticcerie, panifici e produttori di pasta, di bevande, hotel, affittacamere, bed and breakfast e tutto il settore ricettivo, acconciatori, estetisti, servizi di toelettatura per animali, autolavaggi e aziende manifatturiere, tutte escluse dai provvedimenti straordinari della Protezione civile nonostante forniscano servizi essenziali e sostengano da mesi costi aggiuntivi per l’incremento delle risorse idriche e per il trasporto di acqua potabile. E dunque le associazioni ritengono necessario adottare misure per preservare il valore delle filiere produttive: una interruzione, tra le altre, dei servizi delle imprese della filiera turistica comporterebbe danni incalcolabili alla reputazione dei territori e della Sicilia. CNA, Confartigianato, Casartigiani, CLAAI, Confcommercio e Confesercenti invocano quindi ristori immediati a copertura dei costi straordinari per l’approvvigionamento idrico, e la costituzione di una “unità di crisi” per monitorarne gli effetti sul sistema economico”.