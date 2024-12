Crisi idrica, il Comune di Agrigento acquista una autobotte

Condividi

Affidamento per la fornitura di un’autobotte a seguito di contributo del Dipartimento Regionale di Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza idrica ai sensi dell’O.C.P.D.C. 1084/2024 e ss.mm.ii.

Il Comune di Agrigento comunica che, a seguito della richiesta di contributo inoltrata al Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC), è stato approvato il finanziamento per l’acquisto di una nuova autobotte destinata a fronteggiare l’emergenza idrica in corso nel territorio comunale. Il contributo è stato concesso sulla base dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento Regionale di Protezione Civile (DRPC) n. 1084 del 19 maggio 2024, che disciplina gli interventi urgenti finalizzati a contrastare il deficit idrico in Sicilia.

Il DRPC ha approvato il Piano degli Interventi Urgenti, con un importo complessivo di 20 milioni di euro, che include, tra gli altri, l’acquisto e la manutenzione di autobotti e attrezzature per fronteggiare l’emergenza idrica.

In particolare, il Comune di Agrigento ha ricevuto un contributo per l’acquisto di una nuova autobotte, la cui fornita è stata affidata alla Concessionaria “ARA IVECO 1965 S.p.A.” di Noceto (PR), al costo complessivo di 132.980 euro, IVA inclusa. Il mezzo sarà fornito in pronta consegna e sarà immatricolato e messo in strada entro il 31 dicembre 2024, grazie alla collaborazione con un’agenzia di disbrigo pratiche.

Il preventivo della Concessionaria, con le relative dotazioni e caratteristiche tecniche del mezzo, è stato ritenuto idoneo e rispondente alle esigenze del Comune dagli uffici di protezione civile del Comune di Agrigento. Il processo di acquisto è stato formalizzato mediante apposita Determina del Responsabile del Settore V del Comune di Agrigento.

Con questo acquisto, il Comune di Agrigento intende rafforzare la propria capacità di intervento nell’emergenza idrica, garantendo tempestività e efficienza nell’erogazione di acqua potabile alla cittadinanza.

A tal proposito, l’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Agrigento esprime piena soddisfazione per il risultato concreto raggiunto, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dai dipendenti comunali per la gestione dell’emergenza. “Siamo contenti di poter stare ancora più vicini ai nostri cittadini, come già fatto in questi mesi con i mezzi attualmente in forza al Comune, e ci auguriamo di poter essere ancora più concreti e tempestivi nel rispondere alle necessità del territorio”, ha dichiarato l’Assessore.

Inoltre, il Comune di Agrigento desidera esprimere un sentito ringraziamento al Governo Regionale per aver ascoltato la nostra richiesta di finanziamento. Questo contributo rappresenta un segno importante per il nostro territorio e per l’Amministrazione Comunale, che vede in questo sostegno un ulteriore passo per fronteggiare al meglio l’emergenza idrica in corso nel territorio comunale in attesa dell’ormai prossimo e definitivo miglioramento dei servizi essenziali per la comunità.