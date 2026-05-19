Crisi idrica, il Cartello Sociale di Agrigento invoca legalità ed efficienza

Condividi

Visualizzazioni 148

Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento, ovvero Diocesi, Cgil, Cisl e Uil, con don Mario Sorce, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto, interviene sulla crisi idrica in corso esprimendo apprezzamento per il richiamo alla legalità del procuratore Giovanni Di Leo e per il contributo della comunità ecclesiale di Canicattì, sottolineando la necessità di coniugare rispetto delle regole, tutela della salute pubblica e sostegno alle fasce più fragili. Il Cartello Sociale chiede che, sotto il controllo di AICA e dei sindaci, siano adottate misure straordinarie per garantire l’approvvigionamento idrico nei casi di reale necessità, accompagnate da percorsi di regolarizzazione. Tra le richieste avanzate rientrano anche un piano straordinario di manutenzione della rete, maggiore trasparenza sui disservizi e un patto di corresponsabilità tra cittadini, AICA e amministrazioni. Il Cartello Sociale denuncia inoltre situazioni considerate ingiuste in alcune zone prive di rete fognaria, dove continuano a essere richiesti pagamenti per servizi non esistenti, chiedendo un immediato approfondimento istituzionale.