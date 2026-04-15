Crisi carburante: Aeroitalia lancia l’allarme sui voli estivi per le isole

L’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, avverte che l’aumento del costo del carburante, legato alle tensioni internazionali e alla volatilità dei mercati energetici, pone a rischio i collegamenti aerei con le isole e la tenuta della stagione estiva. La compagnia invoca l’avvio urgente di un tavolo tecnico al ministero dei Trasporti, coinvolgendo istituzioni, Regioni, operatori aeroportuali ed energetici, per individuare soluzioni condivise. La criticità riguarda in particolare la continuità territoriale di regioni come Sardegna, Sicilia, Calabria e Friuli, con possibili ripercussioni su mobilità e competitività. Aeroitalia si dichiara disponibile a collaborare e ringrazia il ministro Matteo Salvini per l’attenzione sul tema.
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