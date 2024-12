Cresce l’interesse verso Diodoros: ad Agrigento gli studenti dell’università di Hannover

Condividi

Cresce l’interesse verso il progetto Diodoros anche da parte di istituzioni di ricerca di livello internazionale.

Nei giorni scorsi Casa Diodoros ha ospitato gli studenti del corso di Progettazione urbanistica “Urban Arcipelago western Sicily” della Leibniz Università di Hannover. Ad accoglierli, uno dei concessionari del marchio, Fabio Gulotta.

Per l’università il progetto, voluto dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, e che ha consentito il recupero e la messa a frutto dei terreni in aree sottoposte a vincolo, rappresenta un caso studio di valorizzazione territoriale in area protetta.

“Il Parco – commenta il direttore Roberto Sciarratta – investe convintamente nel progetto Diodoros ormai da alcuni anni. Abbiamo creato una proposta che rappresenta un caso unico nel suo genere e che sta suscitando molta attenzione sia in ambito accademico che nel mondo della gestione dei beni culturali”.