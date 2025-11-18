Cracolici: “In Sicilia situazione grave. Il sistema pensava di poter tornare a fare ciò che faceva prima”

“Siamo dentro una situazione molto grave”. Non usa giri di parole il presidente della Commissione parlamentare regionale antimafia, Antonello Cracolici, intervenuto ieri a Siracusa al convegno “Liberiamo la Sicilia dal malaffare” organizzato dal Partito Democratico.
Il riferimento è all’inchiesta della Procura di Palermo sulla presunta rete di corruzione che coinvolge l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro, indicato dagli inquirenti come vertice di un sistema di influenze e condizionamenti nel settore sanitario.
Cracolici ha sottolineato come i recenti sviluppi giudiziari confermino l’esistenza di un sistema ormai compromesso:
“Temo che non siamo all’inizio. I fatti di cronaca giudiziaria ci consegnano uno stato drammatico, soprattutto nel rapporto tra sanità, corruzione e malaffare”.
Secondo il presidente dell’Antimafia regionale, a preoccupare non è solo la singola indagine, ma un modello di gestione del potere che avrebbe trovato nuove possibilità di espressione.
Cracolici individua la radice del problema nell’impostazione politica dell’attuale governo regionale:
“Questa esperienza di governo, nata sull’onda del ‘stiamo tornando’, ha dato l’idea che si potesse tornare a fare quello che si faceva prima. Assenza di vigilanza, assenza di controlli, frammentazione degli appalti”.
Un messaggio che, secondo l’esponente dem, avrebbe favorito un clima di rilassamento dei controlli e di ritorno a logiche opache nella gestione amministrativa.
Al centro delle polemiche anche l’espressione utilizzata da Cuffaro nei confronti dei carabinieri del Ros – “ho fatto una minchiata” – in merito alle contestazioni sull’appalto dell’Asp di Siracusa.
Cracolici definisce quella frase “sintomatica di un modo di agire spregiudicato”:
“Persino il concetto di ‘utilità’, che costituisce una delle fattispecie fondamentali nella definizione del reato di corruzione, viene liquidato come una minchiata. Ammettendola, Cuffaro conferma proprio quell’utilità che giustifica il reato”.
Per Cracolici, il problema va oltre il singolo episodio:
“Siamo davanti a una classe politica che non ha cognizione della gravità dei propri comportamenti, che non solo possono configurare reati ma minano la credibilità del sistema pubblico”.
Il rischio, secondo il presidente dell’Antimafia, è che questo clima alimenti ulteriore sfiducia nei cittadini:
“Così si allontanano le persone dalla politica. Per questo il Pd ha il dovere non solo di denunciare, ma di costruire risposte concrete”.