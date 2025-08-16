Crack e hashish: arrestato menfitano

Lungo la strada statale 115, i Carabinieri, ad un posto di blocco tra Castelvetrano e Menfi, hanno sottoposto a controllo un giovane originario di Menfi. Nel corso della perquisizione, lo hanno colto in possesso di 31 grammi di crack e di 8 grammi di hashish. E’ stato arrestato. La Procura della Repubblica di Sciacca gli ha imposto i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale.
