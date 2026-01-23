Crac di due aziende farmaceutiche, due condanne e tre assoluzioni in appello

Condividi

La quarta sezione della Corte d’appello di Palermo ha confermato le condanne per Filippo Gandolfo e Alfredo Fiaccabrino nel processo sul crac delle società farmaceutiche Bio Medical System e Milena Farmaceutica, fallite negli anni scorsi. I due imputati erano stati condannati in primo grado a tre anni di reclusione, pena che è stata sostanzialmente confermata anche in appello, seppur con alcune assoluzioni parziali.

Gandolfo, amministratore della Bio Medical System e Fiaccabrino, amministratore della Milena Farmaceutica, sono stati infatti assolti da alcune delle ipotesi di distrazione del patrimonio contestate dall’accusa, ma restano condannati per le responsabilità ritenute provate dai giudici.

Completamente ribaltata, invece, la sentenza di primo grado nei confronti di Felicia Palumbo, Salvatore Lombardo ed Enzo Penna, componenti del collegio sindacale della Bio Medical System. I tre, che in primo grado erano stati condannati a due anni di reclusione, sono stati assolti in appello.

Per tutti gli imputati, compresi Gandolfo e Fiaccabrino, la Corte ha inoltre disposto l’assoluzione dall’accusa di false comunicazioni sociali, che in primo grado era stata dichiarata estinta per prescrizione.

Il procedimento era nato dopo il fallimento delle due società e aveva ricostruito una serie di operazioni finanziarie che, secondo l’accusa, sarebbero state finalizzate a svuotare il patrimonio aziendale, rendendo più difficile il recupero dei crediti da parte dei creditori e dell’erario. Un impianto accusatorio che, tuttavia, ha retto solo in parte nei due gradi di giudizio.