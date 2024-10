Costituito in Sicilia l’osservatorio speciale per il monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari nei mercati al dettaglio

Condividi

Il Prefetto di Palermo, in applicazione del Protocollo Nazionale siglato il 27 giugno scorso, a valere in tutti i comuni capoluogo di regione o di provincia autonoma, tra MIMIT Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMit) – Ministero dell’interno e Unioncamere,” con apposito decreto del 14.10. 2024, ha istituito:

“ L’ OSSERVATORIO SPECIALE PER IL MONITORAGGIO DEI PREZZI AL CONSUMO DI PRODOTTI ALIMENTARI ED AGRO ALIMENTARI DI MAGGIORE IMPATTO SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE, VENDUTI NEI PRINCIPALI MERCATI AL DETTAGLIO DI PALERMO CAPOLUOGO DI REGIONE

Di detto organismo sono stati designati i seguenti componenti :

Ministero Imprese e Made in Italy

Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy di Palermo) – Giuseppe Antonio Sofia

Comune di Palermo – Girolamo D’anneo

Presidente Camera di Commercio

Confesercenti Palermo – Francesca Costa

Coldiretti Palermo – Azzaretto Daniele

Confcommercio Palermo – Inzerillo Marco

CGIL Palermo – Laura Di Martino – Cisl – Federica Badami – UIL- Raffaele Tango

Per le associazioni dei Consumatori:

Unione Naz.le Consumatori: Manlio Girolamo Cardella

Altroconsumo – Riccardo Di Grusa

Codici: Manfredi Zammataro

L’Osservatorio in raccordo con il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvarrà del supporto tecnico-amministrativo della Camera di Commercio e delle associazioni dei consumatori che per tramite dei propri rilevatori qualificati verificheranno nei mercati di quartiere le informazioni e i dati sui prezzi.

Le attività di rilevazione saranno effettuate presso i seguenti mercati di Palermo:

Mercato Settimanale: GUGLIELMO IL BUONO

Mercato Settimanale “ORETO1”

Mercati Settimanali “DON ORIONE E UDITORE”