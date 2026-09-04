“Costanza I” Porto Empedocle – Lampedusa: esposto in Procura

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A Palermo il comitato degli autotrasportatori Libera Concorrenza della Regione Sicilia ha presentato un esposto-denuncia alla Procura sul caso del traghetto “Costanza I di Sicilia”, impiegato per i collegamenti con Linosa e Lampedusa. L’atto, depositato dall’avvocato Alessandro Lipera, invoca trasparenza sui costi, sulla gestione della nave e sugli incarichi professionali legati all’operazione. Secondo il comitato, il progetto prevedeva inizialmente due navi per circa 130 milioni di euro, mentre ne è stata realizzata una sola, con un costo indicato in 142,97 milioni, a cui si aggiunge una variante da 6,47 milioni. Il presidente del comitato Francesco Caruso sollecita una perizia tecnica ed economica e verifiche anche sulla futura gara regionale per i collegamenti con le isole minori, dal valore di circa 1,425 miliardi di euro.