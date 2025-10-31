Corte dei Conti e Agrigento Capitale Italiana della Cultura: l’intervento del sindaco Miccichè

Condividi

Visualizzazioni 263

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene nel merito della relazione della Corte dei Conti relativa alla gestione dei fondi di “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”.

E afferma: “Lo scorso 28 ottobre il Comune di Agrigento ha ricevuto il referto della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana sull’iniziativa ‘Agrigento capitale italiana della cultura’. Non è mia intenzione negare le criticità sollevate dalla Corte nei confronti di tutti gli attori che partecipano all’evento. Tuttavia, le conclusioni della Corte alimentano un margine di miglioramento delle attività fin qui poste in essere in prossimità della conclusione del titolo.

In sede di audizione, il Comune di Agrigento ha reso riscontro a tutti i rilievi formulati, ricevendo dalla Corte alcuni suggerimenti:

– è necessario il rafforzamento della collaborazione istituzionale e della cooperazione amministrativa nell’ambito degli organi collegiali che compongono la complessa governance dell’iniziativa (es. consiglio di amministrazione della Fondazione e cabina di regia regionale), al fine di proseguire nelle iniziative di recupero dei tempi programmati, soprattutto per i n. 44 progetti inseriti nel dossier di candidatura.

– una costante collaborazione, cooperazione e coordinamento istituzionale tra l’ente locale ed il suo organismo derivato, come chiaramente ed inconfutabilmente si evince dalla composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione e della cabina di regia istituita presso l’Assessorato regionale-Dipartimento per la cultura.

Pertanto, alla luce degli esiti del controllo in corso di gestione espressi nelle osservazioni e nelle considerazioni sopra esposte, la Sezione rimette alle future attività di controllo la valutazione sui risultati effettivamente conseguiti a chiusura dell’iniziativa Agrigento Capitale della Cultura 2025, nel cui ambito è compresa la liquidazione della Fondazione di partecipazione, a seguito della rendicontazione finale da compiere sui progetti eseguiti e sui costi sostenuti.