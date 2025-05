Corso base di apicoltura – Full Immersion ad Agrigento alla fattoria Mosè: una nuova opportunità tra natura, lavoro e passione

Condividi

Il Corso di Apicoltura Full Immersion di primo livello, curato dal Dott. Girolamo Barracco, apicoltore esperto e laureato in Scienze Naturali, rappresenta un’occasione ideale per chi desidera avvicinarsi al mondo delle api e dell’apicoltura. L’appuntamento è fissato per il 24 e 25 maggio 2025, nella splendida cornice della Fattoria Mosè ad Agrigento.

Il programma è pensato per offrire un’esperienza formativa completa: dalla teoria alla pratica, con un approccio diretto e coinvolgente.

La prima giornata, in programma sabato 24 maggio, si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Durante questa sessione verranno affrontati tutti i temi principali dell’apicoltura, attraverso spiegazioni supportate da materiale audiovisivo e l’uso diretto di attrezzature professionali come l’alveare, l’affumicatore, la smielatrice e altri strumenti del mestiere.

La seconda giornata, domenica 25 maggio, sarà interamente dedicata alla pratica in apiario, con inizio alle 9:00 e conclusione alle 12:00. I partecipanti potranno vivere un’esperienza sul campo, osservando e interagendo in totale sicurezza con le api.

L’apicoltura è un settore in espansione, che unisce passione per la natura, attenzione alla biodiversità e interessanti prospettive professionali: produzione di miele, cera, propoli, pappa reale, e gestione sostenibile degli alveari. Questo corso fornisce le competenze di base per iniziare un percorso in questo ambito affascinante e attuale.

Informazioni Utili: