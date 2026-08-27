Corsa ai vaccini prima della scuola

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Vaccini pediatrici, centri aperti senza prenotazione e richiami per i bambini non in regola: corsa contro il tempo prima della riapertura delle scuole.

La Regione siciliana rafforza le misure per recuperare le vaccinazioni pediatriche prima della riapertura delle scuole. Le Aziende sanitarie provinciali dovranno tenere aperti i centri vaccinali dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18, garantendo l’accesso anche senza prenotazione e attivando richiami diretti per le famiglie con bambini fino a 6 anni che non hanno completato i cicli previsti. La circolare, firmata dall’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso e dal dirigente del Dasoe Giacomo Scalzo, prevede anche la presenza di un presidio in ogni Casa di comunità Hub e la riapertura dei centri chiusi dopo l’emergenza Covid.

Dove il personale non sarà sufficiente potranno intervenire i pediatri di libera scelta, che riceveranno dalle Aziende sanitarie gli elenchi dei minori non in regola, nel rispetto della privacy, per contattare le famiglie e fornire informazioni. In caso di mancata vaccinazione scatterà una convocazione d’ufficio: ai genitori saranno illustrati i rischi legati alla scelta di non vaccinare, e l’Azienda sanitaria fisserà direttamente l’appuntamento per la somministrazione. Un ulteriore rifiuto comporterà la contestazione formale della violazione dell’obbligo vaccinale e la segnalazione all’autorità giudiziaria competente. La Regione motiva l’intervento anche con il calo delle vaccinazioni registrato negli ultimi anni, aggravato dalla pandemia, e con l’aumento dei casi di morbillo. Domani venerdì 28 agosto si insedierà inoltre la task force regionale, incaricata di verificare i risultati del monitoraggio nelle nove Aziende sanitarie dell’isola e l’attuazione delle nuove disposizioni.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)