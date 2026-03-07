Corruzione nella sanità a Palermo: sei misure cautelari, sequestrati oltre 1,2 milioni a un “facilitatore”

Condividi

Un presunto sistema di corruzione legato al riconoscimento di invalidità e benefici assistenziali è stato scoperto a Palermo nell’ambito di un’indagine della Squadra Mobile di Palermo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palermo. L’operazione ha portato all’esecuzione di sei misure cautelari nei confronti di pubblici ufficiali e imprenditori, accusati a vario titolo di reati contro la pubblica amministrazione nel settore sanitario.

Il provvedimento, emesso dal Gip, arriva al termine di un’attività investigativa condotta dalla sezione anticorruzione tra il 2024 e il 2025, supportata da intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, oltre che da servizi di pedinamento.

Tra le persone raggiunte da misura cautelare figurano tre indagati posti agli arresti domiciliari. Si tratta di N.G., 65 anni, ritenuto dagli investigatori il principale intermediario del sistema. L’uomo, formalmente venditore porta a porta, sarebbe stato in realtà un “facilitatore” capace di mettere in contatto pazienti e medici compiacenti per ottenere certificazioni utili al riconoscimento di invalidità.

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato oltre 1 milione e 200 mila euro in contanti, suddivisi in mazzette e nascosti in scatole all’interno di abitazioni nella disponibilità dell’indagato e perfino nella sua automobile.

Ai domiciliari sono finiti anche un ortopedico di 53 anni in servizio presso l’ASP Palermo e un imprenditore di 52 anni attivo nel settore delle forniture ortopediche. Per entrambi il giudice ha disposto anche una misura interdittiva di un anno dall’esercizio dell’attività professionale

L’ordinanza prevede inoltre l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto temporaneo di esercitare un pubblico ufficio per altri due professionisti sanitari: un fisiatra dell’ASP di 47 anni e una neuropsicologa di 36 anni.

Una misura interdittiva è stata applicata anche a un imprenditore ennese di 48 anni, operante nello stesso settore delle forniture ortopediche.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema sarebbe stato strutturato attorno alla figura del facilitatore, che avrebbe gestito una rete di clienti interessati a ottenere benefici assistenziali o il riconoscimento di stati invalidanti.

Il meccanismo prevedeva il contatto con specialisti operanti in strutture sanitarie pubbliche che, secondo l’accusa, avrebbero prodotto certificazioni mediche non veritiere per sostenere le pratiche amministrative e previdenziali.

Le somme richieste ai pazienti per ogni pratica variavano tra 1.500 e 7.000 euro, parte delle quali sarebbe stata destinata ai professionisti coinvolti.

Nel corso delle indagini sarebbero stati documentati anche episodi corruttivi riguardanti l’ortopedico coinvolto nell’inchiesta. Secondo l’accusa, lo specialista avrebbe indirizzato alcuni pazienti visitati presso l’ASP verso specifiche aziende per l’acquisto di dispositivi ortopedici a carico del servizio sanitario regionale, ricevendo in cambio denaro e regali, tra cui crostacei di pregio.

Gli inquirenti evidenziano inoltre che durante gli interrogatori preventivi il presunto facilitatore, il fisiatra e la neuropsicologa avrebbero fornito dichiarazioni ritenute collaborative, mentre le versioni dell’ortopedico e degli imprenditori sarebbero apparse contraddittorie rispetto agli elementi raccolti tramite intercettazioni e pedinamenti.

L’inchiesta resta nella fase delle indagini preliminari e la posizione degli indagati dovrà essere valutata nelle successive fasi del procedimento giudiziario.