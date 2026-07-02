Corruzione Liberty Lines, assoluzioni confermate in appello

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La Corte d’Appello di Palermo ha confermato, con la formula «perché il fatto non sussiste», le assoluzioni dell’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, dell’armatore Ettore Morace, del collaboratore di Crocetta Massimo Finocchiaro e della Liberty Lines nel processo per corruzione. I giudici hanno respinto l’impianto accusatorio secondo cui, in cambio di presunte tangenti, la compagnia, allora Ustica Lines. avrebbe mantenuto il monopolio dei collegamenti con le isole minori anche attraverso pressioni per incrementare le corse verso Eolie ed Egadi e la proroga del servizio nel 2017. Tra le contestazioni vi è stato anche un contributo elettorale di 5.000 euro versato da Morace al movimento «Riparte Sicilia» di Crocetta, ritenuto dall’accusa il corrispettivo della proroga: tesi che non ha trovato riscontro nei due gradi di giudizio.