“Corruzione”: inchiesta conoscitiva della Commissione antimafia

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La Commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, avvierà un’indagine conoscitiva sui recenti episodi di corruzione emersi nell’ambito dell’amministrazione regionale, con l’obiettivo di approfondire il quadro complessivo e verificare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, controllo e trasparenza adottati dalla Regione. L’inchiesta inizierà con un ciclo di audizioni: il primo a essere ascoltato sarà il presidente della Regione Renato Schifani, con cui nei prossimi giorni sarà concordata la data dell’incontro. Successivamente saranno convocati gli assessori e i dirigenti generali dei rami dell’amministrazione interessati. Sarà inoltre ascoltato il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per acquisire elementi sulle procedure e sulle misure adottate.