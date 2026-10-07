“Corruzione”: inchiesta conoscitiva della Commissione antimafia

Redazione
Condividi
Visualizzazioni 106

La Commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, avvierà un’indagine conoscitiva sui recenti episodi di corruzione emersi nell’ambito dell’amministrazione regionale, con l’obiettivo di approfondire il quadro complessivo e verificare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, controllo e trasparenza adottati dalla Regione. L’inchiesta inizierà con un ciclo di audizioni: il primo a essere ascoltato sarà il presidente della Regione Renato Schifani, con cui nei prossimi giorni sarà concordata la data dell’incontro. Successivamente saranno convocati gli assessori e i dirigenti generali dei rami dell’amministrazione interessati. Sarà inoltre ascoltato il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, per acquisire elementi sulle procedure e sulle misure adottate.

Notizie correlate

Leave a Comment