Corruzione, il report di Libera: Sicilia prima in Italia per numero di indagati nel 2026

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La Sicilia guida la classifica nazionale delle regioni con il maggior numero di persone coinvolte in indagini per corruzione nei primi sei mesi del 2026. È quanto emerge dal rapporto “Occhi aperti sulla corruzione” diffuso da Libera, che analizza le principali inchieste emerse attraverso fonti giornalistiche e comunicazioni ufficiali delle autorità giudiziarie.

Secondo i dati raccolti dall’associazione, tra il 1° gennaio e il 1° giugno 2026 nell’Isola sono state registrate nove inchieste che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 107 persone, con il coinvolgimento di tre procure. Alle spalle della Sicilia si collocano Lazio e Campania, rispettivamente con 85 e 65 indagati.

A livello nazionale, il monitoraggio ha individuato 38 indagini per reati legati alla corruzione, per un totale di 386 persone sottoposte a indagine. Libera sottolinea come dalle inchieste emerga un sistema articolato nel quale figure differenti – dirigenti pubblici, intermediari, imprenditori, politici e, in alcuni casi, esponenti della criminalità organizzata – svolgerebbero ruoli chiave nei meccanismi corruttivi.

L’analisi prende in considerazione anche il periodo compreso tra gennaio 2025 e giugno 2026. In questi 18 mesi, in Sicilia sarebbero state censite 24 inchieste per corruzione e concussione, con 267 persone indagate per reati che spaziano dalla corruzione negli atti d’ufficio alla turbativa d’asta, fino al voto di scambio politico-mafioso e all’estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Particolarmente rilevante il dato relativo alla sanità. Secondo il report, circa un terzo degli indagati nell’Isola, pari a 86 persone, opererebbe nel settore sanitario. Un ambito che, secondo Libera, rappresenta uno dei comparti maggiormente esposti agli effetti delle pratiche corruttive.

L’associazione evidenzia come la corruzione non produca soltanto danni economici, ma abbia conseguenze dirette sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Dalle forniture sanitarie alle procedure amministrative, fino ai tempi di accesso alle cure, le distorsioni generate da comportamenti illeciti rischiano di incidere sull’efficienza del sistema e sui diritti delle persone più fragili.

Libera ricorda infine che tutte le inchieste citate sono ancora in corso e che per gli indagati vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.