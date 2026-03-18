Corruzione e mafia, la Procura ricorre: chiesta l’aggravante per Carmelo Vetro

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La Procura di Palermo ha impugnato la decisione del gip Filippo Serio che aveva escluso l’aggravante dell’agevolazione mafiosa nei confronti di Carmelo Vetro, già condannato in passato per associazione mafiosa e arrestato nelle scorse settimane per corruzione.

I pubblici ministeri hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame chiedendo che venga riconosciuto il presunto favoreggiamento a Cosa nostra. L’udienza è stata fissata per il prossimo 20 aprile davanti al collegio presieduto dal giudice Antonia Pappalardo.

Il giudice per le indagini preliminari, pur ritenendo solido il quadro accusatorio sui due episodi di corruzione contestati, aveva escluso il legame diretto con la mafia. Secondo il gip, infatti, non emergerebbe un collegamento concreto tra le presunte condotte corruttive e un vantaggio per l’organizzazione mafiosa.

Carmelo Vetro – figlio del boss ergastolano Giuseppe Vetro e tornato libero nel 2019 dopo una condanna a nove anni – è finito nuovamente in carcere nell’ambito di un’indagine che ipotizza un sistema di corruzione e rapporti tra criminalità, pubblica amministrazione e politica.

Con lui è stato arrestato anche il dirigente regionale Giancarlo Teresi, mentre risulta indagato a piede libero il manager Salvatore Iacolino per concorso esterno in associazione mafiosa.

Secondo gli inquirenti, Vetro avrebbe ottenuto lavori pubblici attraverso pagamenti illeciti e favori, aggirando di fatto i limiti derivanti dai suoi precedenti penali.

Le accuse riguardano, al momento, due appalti:

Porto di Marinella di Selinunte

Qui, secondo l’accusa, Teresi avrebbe ricevuto una tangente di 1.500 euro per segnalare una società riconducibile a Vetro (formalmente intestata al cognato) nell’ambito dello smaltimento di circa 400 tonnellate di posidonia.

Qui, secondo l’accusa, Teresi avrebbe ricevuto una tangente di 1.500 euro per segnalare una società riconducibile a Vetro (formalmente intestata al cognato) nell’ambito dello smaltimento di circa 400 tonnellate di posidonia. Porto di Donnalucata e Scicli

In questo caso la presunta mazzetta ammonterebbe a 8mila euro, pagata in due tranche, in cambio di controlli “alleggeriti” a favore dell’impresa riconducibile a Vetro, impegnata nei lavori di manutenzione e ripascimento.

Intanto la Procura ha disposto accertamenti tecnici irripetibili su tre smartphone sequestrati a Vetro durante la perquisizione. I dispositivi saranno analizzati dagli specialisti della Sisco di Palermo, alla ricerca di eventuali elementi utili alle indagini.

Il passaggio al Riesame rappresenta ora un punto cruciale: i giudici dovranno stabilire se le condotte contestate possano essere considerate funzionali anche al rafforzamento o al sostegno di Cosa nostra.

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La Procura di Palermo torna all’attacco sul caso che coinvolge Carmelo Vetro, arrestato nelle scorse settimane nell’ambito di un’inchiesta su presunti episodi di corruzione legati ad appalti pubblici. I magistrati hanno infatti impugnato la decisione del gip Filippo Serio, che aveva escluso l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, chiedendo al Tribunale del Riesame di rivedere questa valutazione.

L’udienza è già stata fissata per il 20 aprile davanti al collegio presieduto dal giudice Antonia Pappalardo.

Pur riconoscendo la presenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Vetro per i due episodi corruttivi contestati, il gip aveva ritenuto non dimostrato il collegamento diretto con Cosa nostra. In particolare, secondo il giudice, non sarebbe emerso che gli accordi illeciti fossero finalizzati a favorire concretamente l’organizzazione mafiosa.

Una valutazione opposta rispetto a quella della Procura, che ora punta a far riconoscere l’aggravante sostenendo che le condotte contestate avrebbero comunque agevolato il sistema mafioso.

Carmelo Vetro, già condannato in passato per associazione mafiosa e tornato libero nel 2019, è ritenuto dagli inquirenti al centro di un presunto sistema di relazioni opache tra imprenditoria, pubblica amministrazione e ambienti della criminalità organizzata.

Insieme a lui è stato arrestato il dirigente regionale Giancarlo Teresi. Nella stessa inchiesta compare anche il nome del manager Salvatore Iacolino, indagato a piede libero per concorso esterno in associazione mafiosa.

L’ipotesi investigativa è che Vetro sia riuscito a ottenere lavori pubblici attraverso il pagamento di tangenti e favori, nonostante i precedenti che avrebbero potuto precludergli l’accesso a determinati appalti.

Due, allo stato attuale, gli episodi al centro delle accuse:

Marinella di Selinunte

Qui sarebbe stata versata una somma di 1.500 euro per ottenere una “segnalazione” favorevole a una società riconducibile a Vetro, impegnata nello smaltimento di ingenti quantità di posidonia.

Qui sarebbe stata versata una somma di 1.500 euro per ottenere una “segnalazione” favorevole a una società riconducibile a Vetro, impegnata nello smaltimento di ingenti quantità di posidonia. Donnalucata e Scicli

In questo caso, la presunta mazzetta ammonterebbe a 8mila euro, suddivisa in due tranche. In cambio, secondo l’accusa, sarebbero stati evitati controlli rigorosi, favorendo così l’impresa legata all’indagato nei lavori di manutenzione dei fondali e ripascimento.

Parallelamente, la Procura ha disposto accertamenti tecnici irripetibili su tre smartphone sequestrati a Vetro durante le perquisizioni. I dispositivi saranno analizzati dagli esperti della Sisco di Palermo per individuare eventuali elementi utili a rafforzare il quadro investigativo.