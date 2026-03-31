“Corruzione”: confermato carcere per Carmelo Vetro

Il Tribunale del Riesame, rigettando il ricorso della difesa, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere a carico dell’imprenditore di Favara, Carmelo Vetro, già condannato per mafia, arrestato per corruzione aggravata lo scorso 10 marzo. Il Tribunale ha tuttavia accolto parzialmente il ricorso dell’avvocato Samantha Borsellino relativamente alla contestazione di detenzione illecita di armi, emersa da alcune intercettazioni ma ritenuta dai giudici non sufficientemente provata
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