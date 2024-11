“Corruzione”: assolto l’ex presidente della Regione, Rosario Crocetta

Condividi

Visualizzazioni 265

A fronte della proposta di condanna a 7 anni di carcere da parte della Procura di Palermo, il Tribunale ha assolto l’ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, imputato di corruzione. Secondo il capo d’imputazione, la Regione avrebbe “cucito” un bando su misura in cambio di tangenti, che avrebbe consentito alla compagnia Ustica Lines, poi Liberty Lines, di mantenere il monopolio nei collegamenti marittimi con le isole minori. Sempre a tal fine sarebbe stata concessa una proroga del servizio nel 2017 in cambio di un contributo elettorale di 5 mila euro con cui l’armatore Ettore Morace finanziò il movimento politico di Crocetta “Riparte Sicilia”. Crocetta commenta: “In questi anni non ho gridato al complotto politico, mi sono difeso, nel processo, rappresentato dall’eccezionale avvocato Vincenzo Lo Re. Non ho accettato il consiglio di chi mi suggeriva una soluzione di patteggiamento per ridurre l’eventuale pena da sette anni ad un anno e mezzo: preferisco l’ergastolo piuttosto che ammettere un reato non commesso”.