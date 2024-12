Coppia litiga con violenza in pieno centro ad Agrigento: tempestivo intervento della Polizia

Condividi

Visualizzazioni 112

Ad Agrigento i poliziotti della Squadra Volanti sono intervenuti in via Imera dove una telefonata al 112 ha segnalato una coppia intenta a litigare con violenza all’interno di un’automobile. I poliziotti hanno trattenuto entrambi. Lei, di Porto Empedocle, di 33 anni, è stata soccorsa in ospedale. Ferite e traumi: 10 giorni di prognosi. L’uomo, anche lui empedoclino, di 35 anni, ha rifiutato le cure sanitarie per delle contusioni. Peraltro lui ha assunto un atteggiamento ostile verso i poliziotti. Per procedere si attendono le querele reciproche.