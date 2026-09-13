Coppa Nissena, auto fuori controllo al traguardo: tre feriti

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Momenti di paura alla Coppa Nissena, in corso a Caltanissetta, dove un’auto condotta dalla 22enne Kadija Mourtaji è uscita di traiettoria proprio nelle fasi finali della gara, finendo contro una struttura laterale del portale del traguardo.

La pilota è rimasta fortunatamente illesa. Nell’incidente, invece, sono rimaste coinvolte tre persone impegnate nell’organizzazione della competizione: due cronometriste e un ufficiale di gara.

Una delle cronometriste ha riportato un trauma al volto, mentre l’altra ha accusato alcune contusioni alla caviglia sinistra. Per il direttore di gara, invece, è stato riscontrato un trauma a un dito della mano.

I tre feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia, già impegnati nei servizi di sicurezza predisposti per la manifestazione. Gli accertamenti serviranno a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

La stessa Mourtaji, rimasta illesa, ha spiegato di aver perso il controllo della vettura dopo aver toccato con il posteriore il rail all’uscita dell’ultima curva. «A quella velocità, in curva piena, non sono più riuscita a riprendere la macchina», ha raccontato la pilota, esprimendo poi il proprio dispiacere per quanto accaduto.